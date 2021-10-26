Медведь разорвал лицо сборщику кедровых шишек

В Приморье медведь напал на сборщика кедровых шишек, пишет ТАСС . Мужчина находился в тайге с двумя напарниками.

Зверь сильно изувечил лицо мужчины, но тому удалось спастись из лап медведя.

Пострадавшего госпитализировали с изорванным лицом. Сначала его направили в реанимацию, но затем врачи наблюдали положительную динамику его состояния, и он был переведен в общую палату отделения травматологии.

Власти региона пока не сообщили, как поступят с медведем, пишет Газета.Ru. Первый замминистра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Алексей Суровый указал, что после таких инцидентов животное само покидает территорию и не представляют опасности, если не происходит неожиданной встречи, которая застает медведя врасплох.

Сейчас проводится проверка на местности, где произошло нападение.

Ранее в селе Половино-Черемхово Иркутской области медведь до смерти задрал 45-летнего мужчину, который работал сторожем на сельхозпредприятии.

Также медведь разорвал несколько собак и держал в страхе жителей сибирского села. Также медведь напал на грибника в лесу в Мариинском районе Кемеровской области. Сотрудники полиции и МЧС нашли в лесу тело грибника с травмами, причиненными диким зверем.