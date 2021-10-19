Медведь задрал ночного сторожа в Сибири

В селе Половино-Черемхово Иркутской области медведь до смерти задрал 45-летнего мужчину, который работал сторожем на сельхозпредприятии, пишет « Тайшет-24 ».

Изуродованное тело погибшего обнаружил приехавший на ферму мужчина.

Сообщается, что о случившемся уведомили Министерство лесного комплекса региона. Ожидается, что наиболее вероятная мера — отстрел животного.

В обстоятельствах случившегося также разбирается полиция, пишет Газета.Ru.

Ранее медведь разорвал несколько собак и держал в страхе жителей сибирского села. Также медведь напал на грибника в лесу в Мариинском районе Кемеровской области. Сотрудники полиции и МЧС нашли в лесу тело грибника с травмами, причиненными диким зверем.

Во время осмотра места происшествия полицейские неоднократно применяли табельное оружие для отпугивания медведя, ходившего неподалеку.

Ранее в Красноярском крае участковый застрелил медведя.