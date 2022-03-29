В алтайском заповеднике откроют школу гидов-экскурсоводов

С 1 апреля в Катунском заповеднике стартует ежегодная Школа гидов-экскурсоводов. В этом году обучение будет посвящено краеведению.

В программе занятия по географии, истории, этнографии Алтая, техническим аспектам проведения экскурсий и организации туров.

Школа будет работать два месяца. Занятия будут проводить раз в неделю в центральной усадьбе заповедника. Кто не может приехать, сможет посмотреть лекции в режиме онлайн.

«Принять участие в обучении могут жители Усть-Коксинского района; приоритет при отборе участников будет отдаваться молодежи из сел, прилегающих к территории Катунского заповедника. Успешно прошедшие обучение получат удостоверение о повышении квалификации», — сообщает пресс-служба заповедника.

Чтобы попасть в школу, нужно зарегистрироваться до 31 марта (ссылка для регистрации).

Ранее на Алтае наметились перспективы подводного туризма — в частности, в Телецком озере.