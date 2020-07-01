У воевавшего с «Марией-Ра» барнаульского ТСЖ нашли признаки преднамеренного банкротства

Арбитражный суд Алтайского края признал банкротом барнаульское ТСЖ «Ленина, 26» по заявлению крупного ритейлера «Мария-Ра». В ходе наблюдения временный управляющий выявил у товарищества признаки преднамеренного банкротства, указано в решении суда.

Битва Давида и Голиафа

Дело о банкротстве этого ТСЖ, обслуживающего дом в центре Барнаула на пр. Ленина, 26, изначально было необычным. Случаи финансового краха жилтовариществ редки и, как правило, банкротят их коммунальщики.

Но это ТСЖ дошло до данной точки другим путем. С 2013 года оно атаковало исками налогоплательщика края № 1 и крупнейшую торговую компанию Сибири «Мария-Ра» (ее магазин «проживает» здесь же, в своем помещении). И большинство дел выигрывало, грамотно применяя Жилищный кодекс.

Но однажды судебные тяжбы ударили рикошетом по самому ТСЖ. По решению очередного суда «Мария-Ра» заплатила ему 1,9 млн рублей. Но следующая инстанция решила, что должна была — только 85 тыс.

Жилищный кодекс. fkr72.ru

Ритейлер потребовал вернуть излишек. А когда ТСЖ отказалось, потребовал признать его банкротом.

На мировую не пошли

Процедура наблюдения в ТСЖ шла с декабря 2019 года. Стороны могли пойти на мировую — если бы договорились о погашении долга. Но председатель ТСЖ Татьяна Головина смысла заключать мировое соглашение не видела — считала, что с этим долгом товарищество не расплатится.

«Мы и так отдаем за текущее содержание по 18 рублей с квадратного метра», — объясняла она корреспонденту altapress.ru.

Проспект Ленина , 26 , ноябрь 2019 года. Анна Зайкова.

Первое собрание кредиторов

Первое собрание кредиторов ТСЖ прошло 10 июня в полевой обстановке: во дворе дома. Из кредиторов на собрание заявился только представитель ритейлера Никита Дорофеев. Этого, впрочем, вполне хватило: ведь доля «Марии-Ра» в долгах товарищества — 96,88%.

Так что вывод кредитора был решающим: товарищество неплатежеспособно, надо ходатайствовать в арбитраже о признании его банкротом и открытии конкурсного производства. 15 июня ТСЖ «Ленина, 26» суд признал его несостоятельным.

Следующие собрания кредиторов ТСЖ будут проходить уже в штаб-квартире «Марии-Ра» — на ул. Мерзликина, 5. Конкурсным управляющим ТСЖ суд назначил Константина Ворсина — он же вел процедуру наблюдения.

Барнаул , ул. Мерзликина , 5. Altapress.ru

Преднамеренное банкротство

Между тем, в решении о несостоятельности указано: обнаружены признаки преднамеренного банкротства. Очевидно, основанием для таких выводов стали выявленные Ворсиным подозрительные сделки.

Как сообщал ранее altapress.ru, он проанализировал операции по счету ТСЖ. И из них следовало: товарищество перечислило 436 тыс рублей на счет фирмы «Импульс», руководителем и учредителем которой была дочь Головиной (какое-то время работавшая бухгалтером ТСЖ). А затем сняло наличные со счета в сумме 529 тыс. рублей.

Сведений о соблюдении целевого назначения при расходовании этих денег Головина не представила. При этом после подачи заявления о банкротстве фирма «Импульс» приняла решение о ликвидации — в дальнейшем суд запретил ФНС регистрировать ликвидацию.

Заинтересуются ли этим фактом правоохранительные органы или нет, пока сказать трудно.

Проспект Ленина , 26. Анна Зайкова.

Решают собственники

Надо сказать, что полномочия председателя ТСЖ суд, принявший решение о банкротстве товарищества, прекращены. Кто теперь будет управлять домом?

Константин Ворсин пояснил altapress.ru, что решение об этом должны будут принять собственники.

Несколько иная позиция у экспертов портала ЖКХ.Право.ру. В одном доме может быть только одна управляющая организация — так установила статься 136 Жилищного кодекса. А ТСЖ пока не ликвидировано. И чтобы не остаться без управления, ТСЖ в лице конкурсного управляющего может заключить с УК договор о передаче полномочий по управлению домом.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

А после того, как конкурсное производство завершится и товарищество исключат из ЕГРЮЛ, на этом доме можно будет создать новое ТСЖ или избрать управляющую компанию. И вот как раз в этом случае принять решение придется собственникам квартир.

Войдет в ТОП-5

Первый отчет о конкурсном производстве будет рассмотрен 12 ноября. Если оно дойдет до завершения конкурсного производства, то ТСЖ «Ленина, 26» — станет пятым обанкротившимся жилтовариществом в истории края.

С 2010 года, когда громкий по тем временам борец за реформу ЖКХ Николай Федюшкин подал самый первый иск о банкротстве ТСЖ «Анатолия, 224», в суд поступило лишь 10 заявлений о несостоятельности товариществ.

Шесть из них до финала так и не добрались — суд, по разным причинам, их прекратил.