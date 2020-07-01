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1 июля 20°C
Жизнь

У воевавшего с «Марией-Ра» барнаульского ТСЖ нашли признаки преднамеренного банкротства

Арбитражный суд Алтайского края признал банкротом барнаульское ТСЖ «Ленина, 26» по заявлению крупного ритейлера «Мария-Ра». В ходе наблюдения временный управляющий выявил у товарищества признаки преднамеренного банкротства, указано в решении суда.

Магазин "Марии-Ра" на пр. Ленина, 26.
Магазин "Марии-Ра" на пр. Ленина, 26.
altapres.ru.

Битва Давида и Голиафа

Дело о банкротстве этого ТСЖ, обслуживающего дом в центре Барнаула на пр. Ленина, 26, изначально было необычным. Случаи финансового краха жилтовариществ редки и, как правило, банкротят их коммунальщики.

Но это ТСЖ дошло до данной точки другим путем. С 2013 года оно атаковало исками налогоплательщика края № 1 и крупнейшую торговую компанию Сибири «Мария-Ра» (ее магазин «проживает» здесь же, в своем помещении). И большинство дел выигрывало, грамотно применяя Жилищный кодекс.

Но однажды судебные тяжбы ударили рикошетом по самому ТСЖ. По решению очередного суда «Мария-Ра» заплатила ему 1,9 млн рублей. Но следующая инстанция решила, что должна была — только 85 тыс.

Жилищный кодекс.
Жилищный кодекс.
fkr72.ru

Ритейлер потребовал вернуть излишек. А когда ТСЖ отказалось, потребовал признать его банкротом.

На мировую не пошли

Процедура наблюдения в ТСЖ шла с декабря 2019 года. Стороны могли пойти на мировую — если бы договорились о погашении долга. Но председатель ТСЖ Татьяна Головина смысла заключать мировое соглашение не видела — считала, что с этим долгом товарищество не расплатится.

«Мы и так отдаем за текущее содержание по 18 рублей с квадратного метра», — объясняла она корреспонденту altapress.ru.

Проспект Ленина, 26, ноябрь 2019 года.
Проспект Ленина, 26, ноябрь 2019 года.
Анна Зайкова.

Первое собрание кредиторов

Первое собрание кредиторов ТСЖ прошло 10 июня в полевой обстановке: во дворе дома. Из кредиторов на собрание заявился только представитель ритейлера Никита Дорофеев. Этого, впрочем, вполне хватило: ведь доля «Марии-Ра» в долгах товарищества — 96,88%.

Так что вывод кредитора был решающим: товарищество неплатежеспособно, надо ходатайствовать в арбитраже о признании его банкротом и открытии конкурсного производства. 15 июня ТСЖ «Ленина, 26» суд признал его несостоятельным.

Следующие собрания кредиторов ТСЖ будут проходить уже в штаб-квартире «Марии-Ра» — на ул. Мерзликина, 5. Конкурсным управляющим ТСЖ суд назначил Константина Ворсина — он же вел процедуру наблюдения.

Барнаул, ул. Мерзликина, 5.
Барнаул, ул. Мерзликина, 5.
Altapress.ru

Преднамеренное банкротство

Между тем, в решении о несостоятельности указано: обнаружены признаки преднамеренного банкротства. Очевидно, основанием для таких выводов стали выявленные Ворсиным подозрительные сделки.

Как сообщал ранее altapress.ru, он проанализировал операции по счету ТСЖ. И из них следовало: товарищество перечислило 436 тыс рублей на счет фирмы «Импульс», руководителем и учредителем которой была дочь Головиной (какое-то время работавшая бухгалтером ТСЖ). А затем сняло наличные со счета в сумме 529 тыс. рублей.

Сведений о соблюдении целевого назначения при расходовании этих денег Головина не представила. При этом после подачи заявления о банкротстве фирма «Импульс» приняла решение о ликвидации — в дальнейшем суд запретил ФНС регистрировать ликвидацию.

Заинтересуются ли этим фактом правоохранительные органы или нет, пока сказать трудно.

Проспект Ленина, 26.
Проспект Ленина, 26.
Анна Зайкова.

Решают собственники

Надо сказать, что полномочия председателя ТСЖ суд, принявший решение о банкротстве товарищества, прекращены. Кто теперь будет управлять домом?

Константин Ворсин пояснил altapress.ru, что решение об этом должны будут принять собственники.

Несколько иная позиция у экспертов портала ЖКХ.Право.ру. В одном доме может быть только одна управляющая организация — так установила статься 136 Жилищного кодекса. А ТСЖ пока не ликвидировано. И чтобы не остаться без управления, ТСЖ в лице конкурсного управляющего может заключить с УК договор о передаче полномочий по управлению домом.

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru

А после того, как конкурсное производство завершится и товарищество исключат из ЕГРЮЛ, на этом доме можно будет создать новое ТСЖ или избрать управляющую компанию. И вот как раз в этом случае принять решение придется собственникам квартир.

Войдет в ТОП-5

Первый отчет о конкурсном производстве будет рассмотрен 12 ноября. Если оно дойдет до завершения конкурсного производства, то ТСЖ «Ленина, 26» — станет пятым обанкротившимся жилтовариществом в истории края.

С 2010 года, когда громкий по тем временам борец за реформу ЖКХ Николай Федюшкин подал самый первый иск о банкротстве ТСЖ «Анатолия, 224», в суд поступило лишь 10 заявлений о несостоятельности товариществ.

Шесть из них до финала так и не добрались — суд, по разным причинам, их прекратил.

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