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Жизнь

У задолжавших зарплату организаций в России хотят изымать имущество

Генпрокуратура инициировала разработку законопроекта, который разрешает изымать имущество у предприятий в счет выплаты долгов по зарплаты, пишут «Известия».

Зарплата. Кошелек.
Зарплата. Кошелек.
CC0

По данным ведомства, в 2021 году Государственные инспекции труда взыскали с предприятий-должников свыше 360 млн рублей, что превышает показатель 2020 года практически в 11 раз.

Работа таких инспекций была недостаточно результативной из-за отсутствия возможности взыскать задолженность по заработной плате за счет любого имущества должника.

Пока взыскать долг по зарплате можно только из денег с текущих счетов организации, а за счет имущества задолженности гасятся, только если предприятие объявлено банкротом.

Ранее работникам алтайского МУПа с помощью прокуратуры выплатили более 15 млн рублей зарплатного долга.

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