23 мая
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Жизнь

У жителей Алтайского края сменились кинопредпочтения

В 2022 году у жителей Алтайского края сменились предпочтения в кино: самым популярным жанром в этом году стали комедии, хотя ранее наиболее востребованной была фантастика. К тому же, зрители активно переключаются на отечественный контент, пришли к выводу аналитики, изучив обезличенные данные пользователей сервиса «МегаФон ТВ».

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
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За два года комедии поднялись с седьмого на первое место в рейтинге самых любимых жанров жителей региона.

Запрос на жизнерадостные истории со счастливым концом вырос более чем в шесть раз: доля юмористических фильмов в общем числе просмотров поднялась с 4% до 26%.

Второе место с долей 16% просмотров заняли драматические киноленты. Двумя годами ранее этот жанр находился лишь на четвертой строчке рейтинга.

На третьем месте, с долей 14% просмотров, находятся приключенческие фильмы.

Фантастика опустилась на четвертое место — ее стали смотреть вдвое реже.

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0

Значительно выросла популярность российского кино: если в 2020 году жители Алтайского края лишь в 5% случаев выбирали для просмотра отечественные фильмы, то сейчас их доля достигла уже 44%. Специалисты предполагают, что такая динамика связана с расширением ассортимента картин и повышением их качества.

Самыми популярными комедиями в Алтайском крае стали именно российские киноленты. Безусловным лидером жанра оказались «Свингеры» — романтическая история с Дмитрием Нагиевым. По количеству просмотров она в четыре раза опередил лирическую комедию «Пара из бущущего» с Сергеем Буруновым и фильм Антона Богданова «Нормальный только я».

Жители края тратят на просмотр полнометражного кино в пять раз меньше времени, чем на сериалы.

В 67% случаев зрители следят за сюжетными поворотами через экраны мобильных устройств — смартфонов или планшетов.

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