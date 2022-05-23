У жителей Алтайского края сменились кинопредпочтения

За два года комедии поднялись с седьмого на первое место в рейтинге самых любимых жанров жителей региона.
Запрос на жизнерадостные истории со счастливым концом вырос более чем в шесть раз: доля юмористических фильмов в общем числе просмотров поднялась с 4% до 26%.
Второе место с долей 16% просмотров заняли драматические киноленты. Двумя годами ранее этот жанр находился лишь на четвертой строчке рейтинга.
На третьем месте, с долей 14% просмотров, находятся приключенческие фильмы.
Фантастика опустилась на четвертое место — ее стали смотреть вдвое реже.
Значительно выросла популярность российского кино: если в 2020 году жители Алтайского края лишь в 5% случаев выбирали для просмотра отечественные фильмы, то сейчас их доля достигла уже 44%. Специалисты предполагают, что такая динамика связана с расширением ассортимента картин и повышением их качества.
Самыми популярными комедиями в Алтайском крае стали именно российские киноленты. Безусловным лидером жанра оказались «Свингеры» — романтическая история с Дмитрием Нагиевым. По количеству просмотров она в четыре раза опередил лирическую комедию «Пара из бущущего» с Сергеем Буруновым и фильм Антона Богданова «Нормальный только я».
Жители края тратят на просмотр полнометражного кино в пять раз меньше времени, чем на сериалы.
В 67% случаев зрители следят за сюжетными поворотами через экраны мобильных устройств — смартфонов или планшетов.