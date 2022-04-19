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Жизнь

Легендарный топор из фильма «Сияние» продадут на аукционе

Топор из фильма ужасов «Сияние» в экранизации произведения Стивена Кинга продадут на аукционе в США.

Топор. Фильм "Сияние"
Топор. Фильм "Сияние"
Кинопоиск

Топором актер Джек Николсон вырубает дверь, просовывает в щель голову и зловеще произносит «А вот и Джонни!». Эта сцена стала культовой в массовой культуре и по сей день многократно цитируется.

По информации организатора аукциона, топор находится в хорошем состоянии и будет представлен покупателям в специальной рамке вместе с кадрами из фильма. Торги начнутся 20 апреля.

Аукционный дом планирует выручить за топор не менее $100 тыс, пишет ТАСС.

Ранее редакция altapress.ru составила свой список фильмов, которые помогают в трудные времена.

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