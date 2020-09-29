Убивший двух девушек «маньяк-мизантроп» потерял сознание во время приговора

Житель Екатеринбурга Алексей Александров, которого судят за убийство двух девушек на горе Уктус, потерял сознание во время приговора, пишет URA.RU .

Заседание по делу стрелка проходит 29 сентября. В связи с обмороком Александрова объявили перерыв. В суд вызвали машину скорой помощи.

«Судья зачитывал приговор, и, когда стал оглашать показания родителей погибших девушек, Александров, который, как и все, стоял, вдруг сел на скамью, потом ткнулся лбом в стекло камеры и упал на пол», — пишет издание.

Напомним, мужчину судят за убийство двух девушек в 2018 году — 28-летней Натальи Кузнецовой и 29-летней Ксении Солтановой. Они 25 августа отдыхали на склоне горы, когда к ним подошел мужчина и расстрелял в упор.

Тела подруг нашли в кустах на следующий день. Ксения была мертва, а Наталью в тяжелом состоянии привезли в больницу, но 1 сентября она скончалась.



На допросах 35-летний мужчина признался в убийстве: заявил, что он мизантроп и хотел убить хоть кого-нибудь, поэтому застрелил первых попавшихся незнакомых девушек.

«Девушкам не повезло оказаться в том месте в то время. Был бы там кто-то другой — он бы убил другого. У него была навязчивая идея убивать», — ранее сообщило издание.

Следствие выяснило, что к месту будущей расправы Александров ездил на велосипеде, там же испытывал оружие и даже производил съемку территории при помощи квадрокоптера.

Мужчина рассказал, что в тот день поставил цель убить четырех человек, но осуществить «свою мечту» он не успел, так как затянулся поиск нового ствола для винтовки.

В последнем слове Александров попросил прощения в форме стихотворения, которое сам написал в камере.

«Вместо тяжкого горя утрат Подарить только радость и свет. Как хочу я вернуться назад, Жаль, дороги назад уже нет. Я прощения прошу у людей, Потерявших родные сердца, Из-за меня потерявших любимого друга…», — прочитал стрелок, сел на скамью и прослезился от своих строк.

На суде Александров заявил, что убийства были частью «программы возмездия» за детские обиды. Обвинение потребовало пожизненного заключения, а матери убитых девушек — смертной казни, предложив себя в качестве исполнителей высшей меры наказания.

Ранее в Ярославской области поймали «монстра», убившего и изнасиловавшего двух маленьких девочек из Сибири. Он также раскаялся и попросил прощение.