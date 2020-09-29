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Жизнь

Убивший двух девушек «маньяк-мизантроп» потерял сознание во время приговора

Житель Екатеринбурга Алексей Александров, которого судят за убийство двух девушек на горе Уктус, потерял сознание во время приговора, пишет URA.RU.

Алексей Александров, "уктусский стрелок".
Алексей Александров, "уктусский стрелок".
кадр из видео.

Заседание по делу стрелка проходит 29 сентября. В связи с обмороком Александрова объявили перерыв. В суд вызвали машину скорой помощи.

«Судья зачитывал приговор, и, когда стал оглашать показания родителей погибших девушек, Александров, который, как и все, стоял, вдруг сел на скамью, потом ткнулся лбом в стекло камеры и упал на пол», — пишет издание.

Напомним, мужчину судят за убийство двух девушек в 2018 году — 28-летней Натальи Кузнецовой и 29-летней Ксении Солтановой. Они 25 августа отдыхали на склоне горы, когда к ним подошел мужчина и расстрелял в упор.

Тела подруг нашли в кустах на следующий день. Ксения была мертва, а Наталью в тяжелом состоянии привезли в больницу, но 1 сентября она скончалась.


На допросах 35-летний мужчина признался в убийстве: заявил, что он мизантроп и хотел убить хоть кого-нибудь, поэтому застрелил первых попавшихся незнакомых девушек.

«Девушкам не повезло оказаться в том месте в то время. Был бы там кто-то другой — он бы убил другого. У него была навязчивая идея убивать», — ранее сообщило издание.

Следствие выяснило, что к месту будущей расправы Александров ездил на велосипеде, там же испытывал оружие и даже производил съемку территории при помощи квадрокоптера.

Мужчина рассказал, что в тот день поставил цель убить четырех человек, но осуществить «свою мечту» он не успел, так как затянулся поиск нового ствола для винтовки.

В последнем слове Александров попросил прощения в форме стихотворения, которое сам написал в камере.

«Вместо тяжкого горя утрат Подарить только радость и свет. Как хочу я вернуться назад, Жаль, дороги назад уже нет. Я прощения прошу у людей, Потерявших родные сердца, Из-за меня потерявших любимого друга…», — прочитал стрелок, сел на скамью и прослезился от своих строк.

На суде Александров заявил, что убийства были частью «программы возмездия» за детские обиды. Обвинение потребовало пожизненного заключения, а матери убитых девушек — смертной казни, предложив себя в качестве исполнителей высшей меры наказания.

Ранее в Ярославской области поймали «монстра», убившего и изнасиловавшего двух маленьких девочек из Сибири. Он также раскаялся и попросил прощение.

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