Поймали беглеца, убившего и изнасиловавшего двух маленьких девочек из Сибири

Напомним, 15 сентября в Рыбинске обнаружили тела двух сестер — 13 и 8 лет. Девочки вместе с матерью в начале августа — месяц назад — приехали к Молчанову.
С мужчиной, который ранее отсидел за убийство и изнасилование, жительница Омска познакомилась в интернете. После продолжительной переписки он предложил переехать к нему.
Примечательно, что женщина знала о криминальном прошлом Молчанова — он сам признался во время общения в соцсетях, что отсидел за убийство.
В СК отметили, что перед расправой мужчина жестко изнасиловал девочек. А перед этим выпил алкоголь и снял с банковских счетов все деньги — это подтверждает, что к преступлению готовился заранее.
«По подозрению в совершении указанных преступлений в городе Рыбинске сотрудниками МВД России задержан ранее судимый сожитель матери убитых девочек», — рассказали в ведомстве.
«За убийство. Признаю. Раскаиваюсь. Непонимаю, почему сделал», — ответил Молчанов на вопросы «за что доставили» и «признает ли вину».
Уголовное дело расследует Главное следственное управление СК России. Мужчину уже доставили к следователям для проведения необходимых следственных действий.
Стоит отметить, что с этой процедурой Молчанов знаком — в 2009 году зарезал и расчленил знакомую, а после надругался над телом и попытался изнасиловать соседку, за что получил 11 лет строгого режима.
Теперь же ему грозит, по обоим статьям, до 20 лет лишения свободы, или же, как наиболее вероятный вариант, предусмотрено еще и пожизненное заключение.
Ранее в Новосибирской области влюбленные ради развлечения шнурком убили пожилого таксиста, утопили тело в озере и сожгли его машину.