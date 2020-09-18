Поймали беглеца, убившего и изнасиловавшего двух маленьких девочек из Сибири

В Ярославской области задержали 41-летнего Виталия Молчанова, подозреваемого в убийстве двух девочек, сообщает СК России.

Виталий Молчанов, задержанный за убийство и изнасилование двух девочек.

Напомним, 15 сентября в Рыбинске обнаружили тела двух сестер — 13 и 8 лет. Девочки вместе с матерью в начале августа — месяц назад — приехали к Молчанову.

С мужчиной, который ранее отсидел за убийство и изнасилование, жительница Омска познакомилась в интернете. После продолжительной переписки он предложил переехать к нему.

Примечательно, что женщина знала о криминальном прошлом Молчанова — он сам признался во время общения в соцсетях, что отсидел за убийство.

В СК отметили, что перед расправой мужчина жестко изнасиловал девочек. А перед этим выпил алкоголь и снял с банковских счетов все деньги — это подтверждает, что к преступлению готовился заранее.

«По подозрению в совершении указанных преступлений в городе Рыбинске сотрудниками МВД России задержан ранее судимый сожитель матери убитых девочек», — рассказали в ведомстве.

«За убийство. Признаю. Раскаиваюсь. Непонимаю, почему сделал», — ответил Молчанов на вопросы «за что доставили» и «признает ли вину».

Уголовное дело расследует Главное следственное управление СК России. Мужчину уже доставили к следователям для проведения необходимых следственных действий.

Стоит отметить, что с этой процедурой Молчанов знаком — в 2009 году зарезал и расчленил знакомую, а после надругался над телом и попытался изнасиловать соседку, за что получил 11 лет строгого режима.

Теперь же ему грозит, по обоим статьям, до 20 лет лишения свободы, или же, как наиболее вероятный вариант, предусмотрено еще и пожизненное заключение.

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