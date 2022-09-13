13 сентября
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Жизнь

Убийце Джона Леннона снова отказали в досрочном освобождении

Убийце Джона Леннона Марку Чепмену в 12-й раз отказали в досрочном освобождении, пишет РИА Новости со ссылкой на «Асошиэйтед Пресс».

Наручники.
Наручники.
СС0

Комиссия рассмотрела возможное УДО Чепмена в конце августа. Однако убийца легендарного участника группы The Beatles снова получил отказ в освобождении.

В 11-й раз заключенному отказали в 2020 году. При этом следующее слушание может пройти в 2024-м.

Напомним, Чепмен пять раз выстрелил в спину Леннону 8 декабря 1980 года. Тогда музыкант с женой Йоко Оно возвращались из студии звукозаписи Hit Factory в Нью-Йорке.

Медики зафиксировали смерть Джона Леннона через 25 минут.

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