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11 января
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Жизнь

Учащийся на березе студент вывихнул руку. Ветка не выдержала весь объем полученных знаний

Омский студент Алексей Дудоладов упал с березы, на которой ловит сеть для входа в образовательную среду, и повредил руку, сообщает Om1.ru.

Студент на березе ловит сеть для учебы.
Студент на березе ловит сеть для учебы.
vk.com/aleksey.dudoladov.

Напомним, в ноябре 2020 года Алексей рассказал, что ему приходится залезать на березу — в деревне плохой интернет, однако в лесу неподалеку на высоте примерно 8 метров можно получать образование дистанционно.

В ответ на это власти предложили студенту ходить на трассу, потому что там интернет получше. После этого ему подарили некий усилитель сигнала.

Накануне, как рассказал сам Алексей, он в очередной раз попытался поймать интернет на дереве, но одна из веток не выдержала и он упал.

«Впервые я сорвался с одной из веток, вывихнул руку. Надеюсь, несерьезно», — рассказал студент.

Кстати, власти пообещали установить в апреле 2021 года вышку, которая улучшит связь на территории, на которой расположена в том числе деревня Алексея.

Стоит отметить, что о проблеме с интернетом в Сибири говорят весьма часто. Например, в Забайкалье дети уходят на окраину поселка и разжигают костер, чтобы не замерзнуть во время дистанционного обучения.

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