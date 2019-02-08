Участника смертельного ДТП в Барнауле оставили в СИЗО до апреля

Александр Руденко, водитель BMW X6, который стал участником смертельного ДТП на проспекте Ленина, пробудет под стражей еще минимум два месяца, пишут «Наши Новости» со ссылкой на представителя суда Октябрьского района.

Арест Александру Руденко продлили до 2 апреля. Мужчина продолжает находиться в СИЗО, куда его поместили сразу после аварии.

Напомним, ДТП произошло 15 октября в 23:05 на пересечении проспекта Ленина с улицей Анатолия. Столкнулись BMW и Renault Scenic. В первом ехал водитель и пассажир, во втором — водитель и четыре пассажира, в том числе два ребенка.

В результате ДТП на месте погибла 5-летняя девочка. Женщина и ее 3-летняя дочь скончались от полученных травм в больнице. Все погибшие в момент аварии были в Renault.

Ранее Александр Руденко полностью признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием и оказать материальную помощь пострадавшим.