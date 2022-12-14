14 декабря
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Жизнь

Участники нацпроекта «Производительность труда» в Алтайском крае учатся «Стандартизированной работе»

Обучение рабочих групп инструментам бережливого производства продолжается на предприятиях Алтайского края в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».

Участники нацпроекта «Производительность труда».
Участники нацпроекта «Производительность труда».
Фото: КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Одним из ключевых тренингов является «Стандартизированная работа». Это обучение в очном формате недавно прошли сотрудники предприятий-участников нацпроекта — ООО «Нортек», ООО «Агрофирма Гудвилл» и ООО «Новичиха лес». Тренинг для представителей предприятий проводил эксперт Регионального центра компетенций (РЦК) Дмитрий Печенин.

«Стандартизированная работа» является ключевым тренингом во втором модуле по обучению рабочих групп предприятий-участников нацпроекта. Данный инструмент позволяет заглянуть детально в каждый процесс, разделить его на операции, которые разбираются на рабочие элементы с целью последующей оптимизации.

«Стандартизированная работа» также дает возможность выявить потери в цикле работы оператора, обеспечить эффективность производственных процессов и сохранить постоянство производственных параметров за счет единообразных критериев и практик.

Помимо этого, обучение позволяет выстроить процесс под требования клиента, рассчитать необходимое количество рабочего персонала и оборудования.

— После проведенного обучения работники предприятия получают первый практический опыт по стандартизации рабочих мест на эталонном участке под руководством руководителя проектов РЦК и потом самостоятельно тиражируют полученный опыт на остальных рабочих местах пилотного потока и на других потоках на этапе «Тиражирование», — подчеркнул Дмитрий Печенин.

Отметим, что «Стандартизированная работа» является одним из 10 базовых тренингов, проводимых тренерами Регионального центра компетенций на предприятиях-участниках национального проекта «Производительность труда», которые помогают значительно оптимизировать производственные процессы.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность. рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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