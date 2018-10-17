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Ученые: глобальное потепление приведет к удорожанию пива

Количество ячменя снизится на 15%, а его использование для производства пива — на 20. К таким выводам пришли американские ученые, проанализировав данные об урожае за 30 лет в разных климатических условиях и сопоставив их с прогнозами глобального потепления. Статья опубликована в журнале Nature Plants, пишет N+1 .

Пиво.
Пиво.
Открытые источники.

Ученые проанализировали данные о снижении объемов ячменя и соответствующих этому периоду погодных условий, полученных с 1981 по 2010 год. Затем спрогнозировали объемы ячменя для погодных изменений, предсказанных компьютерными моделями климатических изменений Earth System Model, с 2010 по 2099 год.

Исследователи рассмотрели четыре возможных сценария изменения климата, которые прогнозируют повышение температуры по росту концентрации CO2. При худшем сценарии мировое производство ячменя снизится на 15%, а использование ячменя для производства пива — на 20%.

При этом цены на пиво возрастут в два и более раза, что снизит потребление пива на 16%. К примеру, в России, согласно самому плохому сценарию, потребление пива снизится на 1,8 миллиарда литров в год.

Справка

Ячмень — растение довольно прихотливое и растет, в основном, в местах с умеренным климатом. Но температурные изменения могут привести к непереносимой для растения засушливости. Для производства пива в настоящий момент используется пятая часть всего выращиваемого на планете ячменя.

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