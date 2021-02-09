Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 февраля -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Ученые изобрели «умные» презервативы

В Великобритании придумали презервативы, меняющие свой цвет, пишет Медикфорум. Идею предложили подростки, а до ума изобретение довели ученые Академии Исаака Ньютона.

Презервативы.
Презервативы.
CC0

Разработчики нанесли на контрацептив специальную смазку, в которой содержатся антитела с флуоресцентными свойствами. При контакте с инфекциями они реагируют на раздражитель — презерватив меняет свой цвет.

Например, если обнаруживаются хламидии, защитное средство становится зеленым, герпес — зеленым и так далее.

Таким образом можно выявлять ЗППП на ранних стадиях и, соответственно, более эффективно их лечить.

Изобретение уже получило титул лучшей молодежной разработки, но окончательные испытания пока не закончились. Поэтому неизвестно, когда «умный» презерватив поступит в продажу.

Ранее немецкие ученые провели масштабное исследование и выяснили, что по группе крови мужчины можно понять, насколько он страстный и будет ли верен.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость