Ученые изобрели «умные» презервативы

В Великобритании придумали презервативы, меняющие свой цвет, пишет Медикфорум. Идею предложили подростки, а до ума изобретение довели ученые Академии Исаака Ньютона.

Разработчики нанесли на контрацептив специальную смазку, в которой содержатся антитела с флуоресцентными свойствами. При контакте с инфекциями они реагируют на раздражитель — презерватив меняет свой цвет.

Например, если обнаруживаются хламидии, защитное средство становится зеленым, герпес — зеленым и так далее.

Таким образом можно выявлять ЗППП на ранних стадиях и, соответственно, более эффективно их лечить.

Изобретение уже получило титул лучшей молодежной разработки, но окончательные испытания пока не закончились. Поэтому неизвестно, когда «умный» презерватив поступит в продажу.

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