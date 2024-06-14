Ученые нашли массовую аномалию у черепах на Шри-Ланке

Оливковые черепашки — вымирающий вид. Их осталось не более 360.
Ученые Санкт-Петербургского университета изучили достаточно редких черепах, обитающих на острове Шри-Ланка. Важным элементом их строения является наличие на панцире специфичных крупных роговых щитков, причем у многих особей, по словам зоологов, наметилось увеличение их численности. К аномальности щиткования могут приводить температурные воздействия в критические периоды эмбрионального развития малышей.
Раньше считалось, что в естественных природных популяциях процент аномальных особей невелик, оливковые черепахи разрушили данный постулат.
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