Ученые нашли массовую аномалию у черепах на Шри-Ланке

У черепах увеличились панцири. Ученые считают, что такого вида изменения необходимы для сохранения вида, сообщает MK.RU.

Оливковые черепашки — вымирающий вид. Их осталось не более 360.

Ученые Санкт-Петербургского университета изучили достаточно редких черепах, обитающих на острове Шри-Ланка. Важным элементом их строения является наличие на панцире специфичных крупных роговых щитков, причем у многих особей, по словам зоологов, наметилось увеличение их численности. К аномальности щиткования могут приводить температурные воздействия в критические периоды эмбрионального развития малышей.

Раньше считалось, что в естественных природных популяциях процент аномальных особей невелик, оливковые черепахи разрушили данный постулат.

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