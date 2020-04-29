Ученые назвали две фатальные ошибки в борьбе с COVID-19

Фатальные ошибки властей в борьбе с COVID-19 — это преждевременная отмена карантина и неготовность больниц принять новых пациентов. Об этом заявила директор Стэнфордской инициативы в области коммуникации в сфере здравоохранения, доктор Сима Ясмин, передает lenta.ru .

По мнению доктора, желание властей как можно скорее отменить карантин может обернуться новыми вспышками. Сима Ясмин отметила, что от второй и третьей волн пандемии гриппа в 1918 году скончалось больше людей, чем от первой.

«Если мы поспешим, это может привести к неконтролируемому распространению коронавируса», — отмечает ученый.

Второй ключевой ошибкой Сима Ясмин считает неготовность больниц принять большое количество пациентов. «Медучреждениям нужны три вещи — лекарства, средства защиты для медиков, достаточное количество коек и аппаратов ИВЛ», — подчеркивает Ясмин.

Также Сима Ясмин призвала улучшить диагностирование COVID-19 и увеличить количество тестов.

Ранее признанный ученый Джереми Фаррар, консультирующий британское правительство, высказал мнение, что COVID-19 может существовать вечно