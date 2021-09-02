Ученые опровергли принадлежность коронавируса к ОРВИ

Медэксперты из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) призывают считать COVID-19 сосудистым заболеванием.

Включение инфекции в группу вирусных респираторных болезней, таких как простуда или грипп, не имеет под собой оснований, уверены исследователи.

В первую очередь коронавирус нарушает кровообращение — в частности, страдает артериальная система, показали исследования.

Отмечается, что коронавирусный «шип» (белок, формирующий его «корону») вредит клеточным митохондриям. Дальше происходит поражение эндотелия и стенок сосудов.

По мнению авторов работы, развитию проблем с дыханием у заразившихся «предшествуют» воспаления сосудистой ткани в легких, пишет «Росбалт». Таким образом, подчеркивают ученые, становится объяснимой частота инсультов и другие проблемы с кровообращением у больных ковидом.

А другая группа американских ученых доказала, что причиной смерти от COVID-19 становится скопление самого коронавируса в легких, а не сопутствующие инфекции или аутоиммунная реакция.

Установлено, что причиной смерти от COVID-19 в действительности становится скопление самого коронавируса в легких.

При этом накапливаться вирусным частицам позволяют нарушения работы адаптивного иммунитета.

Материалы исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Помидор-вакцина

Тем временем в Узбекистане создали съедобную вакцину от коронавируса.

Специалисты Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана разработали вакцину на основе помидора.