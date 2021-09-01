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Здоровье

Исследователи узнали, что на самом деле убивает на ИВЛ зараженных ковидом

Согласно общепринятой версии, пациента с коронавирусом убивают сопутствующие инфекции или аутоиммунная реакция.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Между тем американские исследователи выяснили, что это не так.

Ученые изучили образцы содержимого легких 589 пациентов, находившихся на ИВЛ, при этом удалось получить также образцы содержимого непосредственно из нижних дыхательных путей 142 пациентов, которым проводилась бронхоскопия.

Медики определили микробный состав образцов, а также изучили состояние иммунных клеток.

Результаты исследования

Выяснилось, что у скончавшихся участников исследования количество вирусных частиц в нижних дыхательных путях было в среднем в 10 раз больше, чем у выживших, и на 50% была снижена выработка белков, важных для «запоминания» новых микробов и подготовки организма к противодействию им, пишет «Росбалт».

При этом ученые не нашли заметной разницы в составе бактерий и грибков в образцах умерших и выживших, и не выявили значимых аутоиммунных реакций.

Вывод

Установлено, что причиной смерти от COVID-19 в действительности становится скопление самого коронавируса в легких.

При этом накапливаться вирусным частицам позволяют нарушения работы адаптивного иммунитета.

Материалы исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Помидор.
Помидор.
СС0.

Помидор-вакцина

Тем временем в Узбекистане создали съедобную вакцину от коронавируса.

Специалисты Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана разработали вакцину на основе помидора.

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