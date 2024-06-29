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Жизнь

Ученые предложили удобрять свалки водорослями

Ученые из СПбПУ предложили новую методику производства биоводорода из твердых коммунальных отходов. Для этого предлагается удобрять свалки микроводорослями, сообщается в исследовании, опубликованном в International Journal of Hydrogen Energy.

В работе предлагается повысить эффективность использования газа со свалок ТКО за счет добавления остаточной биомассы микроводорослей рода хлорелла. По мнению авторов, это ускорит процесс разложения отходов и увеличит объем получаемого биогаза, который затем можно будет очистить и преобразовать в биоводород — экологически безопасное топливо. Такой подход позволит сократить вредные выбросы и снизить зависимость от нефти.

При добавлении микроводорослей к органическим отходам в соотношении 1 к 3, производство биогаза может возрасти на 30–50 %. За счет переработки микроводорослей и отходов затраты на утилизацию снизятся на 20–30 %. Кроме того, изготовление топлива способно принести дополнительный доход и повысить рентабельность свалки на 15–25 %.

Соавтор работы, инженер СПбПУ Ксения Вельможина добавила, что получаемый водород может заменить до 10–15 % используемого ископаемого топлива в регионах, применяющих эту технологию.

Ранее сообщалось, что в Барнауле состоится акция по раздельному сбору мусора «Разделяя сохраняй!».

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