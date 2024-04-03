На Алтае стартовала экологическая акция

Ежегодная международная экологическая акция «Чистые горы» началась в Республике Алтай. Об этом сообщили на сайте региона.

Акция «Чистые горы», направлена на привлечение внимания к проблеме замусоривания горных территорий.

Присоединиться к ней могут все желающие. Сроки проведения акции — с 1 апреля по 15 ноября 2024 года.

Участникам предлагают самостоятельно провести акцию по уборке горных территорий или прилегающих к ним участков от мусора. После опубликовать фотоотчет в социальных сетях с обязательным указанием хештега #ЧистыеГоры2024.

Международная акция проходит с 2020 года по инициативе Катунского заповедника. В прошлом году в ней приняли участие более 3 тыс. человек. Активисты организовали 43 экодесанта, собрали и вывезли на полигоны 109 куб. м. мусора.

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