Исследователи из Университета Маккуори в Австралии предложили простой способ борьбы с рецидивирующей болью в пояснице. Результаты исследования, опубликованные в журнале The Lancet , показывают, что регулярные прогулки могут помочь справиться с этой проблемой.

Боли в пояснице являются одной из основных причин инвалидности и снижения качества жизни для 800 млн человек по всему миру. Рецидивы боли в пояснице также очень распространены: у семи из десяти человек, выздоравливающих после эпизода, в течение года возникает новый приступ.

В исследовании принял участие 701 взрослый человек, который перенес эпизод боли в пояснице. Участники были случайным образом распределены либо на программу индивидуальной ходьбы в сочетании с шестью учебными занятиями под руководством физиотерапевта в течение шести месяцев, либо в контрольную группу.

За добровольцами наблюдали от одного до трех лет, в зависимости от того, когда они начали участвовать в эксперименте. Результаты показали, что в группе, которая занималась ходьбой, было меньше случаев боли, ограничивающей активность, по сравнению с контрольной группой. Кроме того, у участников этой группы был более длительный средний период до рецидива — 208 дней по сравнению со 112 днями.

Считается, что ходьба оказывает положительное влияние благодаря сочетанию физической нагрузки и мягких колебательных движений. Это укрепляет структуры и мышцы позвоночника, помогает расслабиться и снять стресс, а также способствует выработке эндорфинов.

Самое важное - в нашем Telegram-канале