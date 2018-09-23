Ученые назвали худшую позу для сна

Ученые сделали такой вывод по нескольким причинам:
- В этом положении голова и шея не могут свободно поворачиваться. Мышцы шеи затекают, это плохо влияет на сосуды;
- Лежа на животе практически невозможно дышать полной грудью;
- Такая поза негативно влияет на здоровье спины.
Ранее altapress.ru писал о том, что вероятность преждевременной смерти от инсульта снижается, если совершать ежедневные получасовые прогулки. Ученые из Готенбургского университета (Швеция) изучили данные, которые собрала клиника университета. Выяснилось, что главным фактором риска в развитии самых тяжелых форм инсультов было отсутствие физической активности и сидячий образ жизни.