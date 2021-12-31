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Жизнь

Ученый объяснил изучение зла и ада

Старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук (РАН) Кирилл Карпов прокомментировал информацию об исследовании о природе зла и ада.

Ворота в ад, Туркмения.
Ворота в ад, Туркмения.
из открытых источников в интернете

Он рассказал РБК, что курировал изучение этой темы.

Карпов отметил, что руководил научным исследованием «Феномен зла: от метафизики к теориям морали», в рамках которого писалась работа «Является ли злом существование ада».

Работа представляет собой «анализ атеистических аргументов от зла» и назвал ее научным обсуждением.

«Конкретнее, вопрос о том, является ли существование ада, утверждаемое в христианской догматике, аргументом против божественной благости. Аргумент активно обсуждается в современной философии религии. Это абсолютно научное философское обсуждение», — подчеркнул представитель Института философии РАН.

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