Ученый объяснил изучение зла и ада

Старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук (РАН) Кирилл Карпов прокомментировал информацию об исследовании о природе зла и ада.

из открытых источников в интернете

Он рассказал РБК, что курировал изучение этой темы.

Карпов отметил, что руководил научным исследованием «Феномен зла: от метафизики к теориям морали», в рамках которого писалась работа «Является ли злом существование ада».

Работа представляет собой «анализ атеистических аргументов от зла» и назвал ее научным обсуждением.