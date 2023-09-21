Ученый рассказал, на сколько градусов поднимется средняя температура в Сибири

При самом плохом раскладе из-за глобального потепления в 2100 году Россию будут ждать серьезные бедствия, передает Lenta.ru.

Температура в Сибири может вырасти на 10 градусов. Если это случится, то зимой будет теплее на 12 градусов, а летом на 8 градусов. Все это очень повлияет на поверхностную вечную мерзлоту.

В настоящее время мы уже видим последствия. Сильно страдает инфраструктура, приходится охлаждать сваи, углублять их. В следующем столетии изменения будут намного сильнее.

Отмечается, что чем севернее территория, тем быстрее она там будет теплеть.

Ранее эксперт рассказал, как глобальное потепление повлияло на весну в России.