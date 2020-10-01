Ученого-пенсионера задержали в Сибири за передачу Китаю «разрушительных искр»

Ученый работал в Томском политехническом университете, после — в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН, где разрабатывал высоковольтные источники питания.

После выхода на пенсию Луканин уехал работать в Китай. Несколько месяцев назад он заглянул в Россию, но возвратиться назад в КНР не успел из-за коронавируса. Тут-то его и накрыли.

Как рассказал изданию друг ученого Николай Кривопалов, задержанного обвиняют в передаче китайцам важных технологий.

«Насколько мы поняли, это что-то типа измены родине. Когда он ушел на пенсию, он поехал в Китай работать — его пригласили в Шэньянский университет. В лаборатории он там работал, занимался высоковольтными источниками питания и искровым разрушением твердых материалов и смежными всякими темами», — рассказал Кривопалов.