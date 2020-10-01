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Жизнь

Ученого-пенсионера задержали в Сибири за передачу Китаю «разрушительных искр»

В Томске задержали 64-летнего ученого Александра Луканина, которого подозревают в разглашении государственной тайны и передаче технологий Китаю, сообщает «МБХ медиа».

Искры
Искры
CCO

Ученый работал в Томском политехническом университете, после — в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН, где разрабатывал высоковольтные источники питания.

После выхода на пенсию Луканин уехал работать в Китай. Несколько месяцев назад он заглянул в Россию, но возвратиться назад в КНР не успел из-за коронавируса. Тут-то его и накрыли.

Как рассказал изданию друг ученого Николай Кривопалов, задержанного обвиняют в передаче китайцам важных технологий.

«Насколько мы поняли, это что-то типа измены родине. Когда он ушел на пенсию, он поехал в Китай работать — его пригласили в Шэньянский университет. В лаборатории он там работал, занимался высоковольтными источниками питания и искровым разрушением твердых материалов и смежными всякими темами», — рассказал Кривопалов.

Контрафакт в Россию часто проникает из Китая.
Контрафакт в Россию часто проникает из Китая.
Pixabay.com

Луканина арестовали на днях. В его квартире провели обыск силами московского управления ФСБ, отметил друг ученого.

«Пригласили его бывшую жену, ей предъявил какой-то человек, который проводил обыск, корочки подполковника ФСБ, московского управления. Один друг обратился в приемную местного ФСБ, там сказали, что ничего не знают. Мы пытаемся хоть как-то прояснить, что случилось», — отметил Кривопалов.

Ранее в Барнауле за передачу гостайны разведке Украины задержали военного-ракетчика. На видео попала поимка «шпиона», который неспешно возвращался домой из магазина с пакетом продуктов.

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