Ученого-пенсионера задержали в Сибири за передачу Китаю «разрушительных искр»

Ученый работал в Томском политехническом университете, после — в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН, где разрабатывал высоковольтные источники питания.
После выхода на пенсию Луканин уехал работать в Китай. Несколько месяцев назад он заглянул в Россию, но возвратиться назад в КНР не успел из-за коронавируса. Тут-то его и накрыли.
Как рассказал изданию друг ученого Николай Кривопалов, задержанного обвиняют в передаче китайцам важных технологий.
«Насколько мы поняли, это что-то типа измены родине. Когда он ушел на пенсию, он поехал в Китай работать — его пригласили в Шэньянский университет. В лаборатории он там работал, занимался высоковольтными источниками питания и искровым разрушением твердых материалов и смежными всякими темами», — рассказал Кривопалов.
Луканина арестовали на днях. В его квартире провели обыск силами московского управления ФСБ, отметил друг ученого.
«Пригласили его бывшую жену, ей предъявил какой-то человек, который проводил обыск, корочки подполковника ФСБ, московского управления. Один друг обратился в приемную местного ФСБ, там сказали, что ничего не знают. Мы пытаемся хоть как-то прояснить, что случилось», — отметил Кривопалов.
Ранее в Барнауле за передачу гостайны разведке Украины задержали военного-ракетчика. На видео попала поимка «шпиона», который неспешно возвращался домой из магазина с пакетом продуктов.