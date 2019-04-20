Учительницу на Урале уволили из-за мата в соцсети

Учителя английского языка в гимназии Екатеринбурга уволили за пост с нецензурными словами. По ее словам, один из учеников сделал репост ее записи от 2011 года. После этого родители учеников обратились к директору школы, пишет e1.ru.

Учительница рассказывает, с 2008 года у нее есть страница в соцсетях под чужим именем. По ее словам, родители были возмущены тем, что педагог может выражаться нецензурно в свободное от работы время.

«Самое главное, что я хочу сказать, — отстаньте уже от учителей и преподавателей. Мы не работаем 24/7, у нас есть личная жизнь», — считает она.

В департаменте образования города заявили, что увольнение не связано с публикациями в соцсетях. Педагога взяли на работу в качестве замены другого преподавателя и заранее предупредили об увольнении.

Ранее педагог из Барнаула Татьяна Кувшинникова лишилась места работы из-за фотографии в купальнике. Женщина увлекается моржеванием, а фото было сделано на акции в поддержку зимней Универсиады.

После этого случая, прогремевшего не только на всю Россию, но и за рубежом, учителя (и не только) запустили масштабный флешмоб. Педагоги фотографировались в купальниках, чтобы показать, что имеют право на личную жизнь.