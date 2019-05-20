Удар молнии в самолет попал на видеорегистратор рыбака

На Аляске мужчина возвращался домой с рыбалки, когда увидел, как молния попала в низко пролетающий самолет.

Видеорегистратор в машине рыбака записал инцидент.

Удары молний по самолетам — не редкость. Примерно раз в год молния попадает в каждый коммерческий самолет в США. Ущерб при этом минимальный. Чаще всего удары происходят, когда самолет набирает высоту или снижается.

В США связанная с ударом молнии авиакатастрофа в последний раз произошла в 1967 году, когда взорвался топливный бак, пишет mail.ru. После этого конструкцию лайнеров изменили так, чтобы молния не смогла проникнуть за обшивку.

Ранее эксперт рассказал, насколько молнии опасны для самолетов.

«В ряде СМИ появились сообщения, что попадание молнии могло спровоцировать различные повреждения и отказы в работе бортового электронного радиооборудования самолета SSJ100. В целом, исключать такую вероятность нельзя. Но пока эта версия официально не подтверждается, все выводы должно сделать расследование», — заявил авиаэксперт, исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в связи с трагедией, произошедшей 5 мая в московском аэропорту Шереметьево.

Эксперт отмечает, что на современных лайнерах используются специальные технологии защиты.