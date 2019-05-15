Эксперты рассказали о вероятных ошибках пилотов SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево

В самолет Sukhoi Superjet 100, сгоревший 5 мая при посадке в Шереметьево, действительно ударила молния. Из-за мощного грозового разряда отключились генераторы, лайнер перешел на электроснабжение от аккумуляторных батарей и режим прямого управления полетом.

Таким образом создалась проблемная, но не опасная для экипажа и пассажиров ситуация на борту. Критической — по версии экспертов — ее могли сделать сами летчики, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Порядок действий пилотов

Сложившаяся с SSJ-100 5 мая ситуация не требовала немедленной посадки и подачи сигнала бедствия. Бортовой компьютер лайнера после удара молнии перестал автоматически корректировать возможные ошибочные действия пилотов и таким образом страховать экипаж. Но порядок действий пилотов в таких обстоятельствах прописан в методических рекомендациях и руководстве по летной эксплуатации.

Ограничения

Самолет SSJ-100 мог находиться в воздухе достаточное время, чтобы экипаж мог спокойно долететь до ближайшего аэродрома, приземлиться там, а при необходимости зайти на второй круг. От летчиков лишь требовалось соблюдать некоторые ограничения — например, не делать резких маневров и не разгонять лайнер более 520 км/ч.

Бастрыкин на месте трагедии в аэропорту Шереметьево. sledcom.ru

Расчетная точка приземления

В итоге пилоты выдержали необходимую скорость, но перелетели расчетную точку приземления.

Затем они резко увеличили режим работы двигателей и одновременно опустили нос самолета. Именно этот маневр привел к катастрофе, считают эксперты.

Пожар

Передняя стойка шасси сжалась и подбросила лайнер вверх, последовала серия прыжков по ВПП. Задние стойки шасси продавили топливные баки машины, из которых вытек керосин и спровоцировал пожар.

Теперь следствию предстоит установить, кто из двух пилотов совершил опасный маневр, из-за которого погибли люди.

Катастрофа

5 мая вечером Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево и загорелся при аварийной посадке.

На борту лайнера находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек.

Следственный комитет рассматривает версии о недостаточной квалификации пилотов или диспетчеров, неблагоприятных метеоусловиях или неисправности самолета.

Начиная с 5 мая в российских аэропортах были отменены или отложены десятки рейсов SSJ-100.

ЧП с Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Стоп-кадр YouTube.

Авиапроисшествия с Sukhoi Superjet 100

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Это первый самолет, разработанный в России после распада СССР. Выкатка первого опытного экземпляра состоялась в 2007 году. В течение следующих семи лет с самолетами Sukhoi Superjet 100 произошло несколько аварий.

В мае 2012 года крушение в ходе демонстрационного полета потерпел предсерийный экземпляр. Погибли все находившиеся на борту 45 человек. Причиной катастрофы стала ошибка пилотирования.

В июле 2013 года еще один предсерийный Superjet сотой модели приземлился с убранными шасси. На борту находились пять человек, один человек получил незначительные травмы. У самолета был поврежден правый двигатель. После ремонта самолет продолжил полеты.

Аварией стала нештатная ситуация на борту Superjet, выполнявшего посадку в аэропорту Якутска, в октябре прошлого года. Самолет, принадлежавший российской авиакомпании «Якутия», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 92 человека. Жертв не было, четверо пассажиров обратились за медпомощью.