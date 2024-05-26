Удары по самочувствию. Чего ждать от магнитной бури 26 мая

Возмущения в магнитном поле Земли начнутся 26 мая в 12:00 по московскому времени. Сила геоударов достигнет четырех баллов. Вечером колебания будут небольшими и, возможно, пойдут на спад.

Однако 27 мая вновь ожидают повышение геомагнитных возмущений до четырех баллов.

Астрофизики предполагают, что бури закончатся к 28 мая. С этого момента солнечная активность пойдет на спад, но также скоро начнутся и новые вспышки: 1 и 2 июня они также достигнут четырех баллов.

Стоит отметить, что в периоды повышенной солнечной активности метеочувствительные люди могут жаловаться на ухудшение самочувствия и обострение хронических заболеваний. В дни магнитных бурь стоит больше отдыхать, гулять на свежем воздухе и питаться правильно.

Ранее подвели первые итоги сильнейшего в истории геомагнитного шторма.

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