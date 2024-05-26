26 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Удары по самочувствию. Чего ждать от магнитной бури 26 мая

Геомагнитная обстановка будет неблагоприятной ближайшие два дня, сообщает Life.ru.

Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
СС0

Возмущения в магнитном поле Земли начнутся 26 мая в 12:00 по московскому времени. Сила геоударов достигнет четырех баллов. Вечером колебания будут небольшими и, возможно, пойдут на спад.

Однако 27 мая вновь ожидают повышение геомагнитных возмущений до четырех баллов.

Астрофизики предполагают, что бури закончатся к 28 мая. С этого момента солнечная активность пойдет на спад, но также скоро начнутся и новые вспышки: 1 и 2 июня они также достигнут четырех баллов.

Стоит отметить, что в периоды повышенной солнечной активности метеочувствительные люди могут жаловаться на ухудшение самочувствия и обострение хронических заболеваний. В дни магнитных бурь стоит больше отдыхать, гулять на свежем воздухе и питаться правильно.

Ранее подвели первые итоги сильнейшего в истории геомагнитного шторма.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Программа «Пушкин в музыке»
Открыть Вселенную с «АлтайКосмоФест»
Звучит гармошка Игоря Растеряева
Нежность и романтика
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость