21 мая
﻿
Жизнь

Удивительный продукт. Как прошло открытие первого праздника черемши в Алтайском крае

Корреспонденты altapress.ru посетили первый в Алтайском крае праздник черемши 21 мая. Они попробовали различные блюда из сибирского дикороса и побывали на выставке местного быта.

Праздник черемши
Праздник черемши
Кристина Тарасова

Праздник прошел, символично, в селе Черемшанка Ельцовского района. Село названо в честь сибирского дикороса, который можно встретить по берегам местной реки Чумыш.

Для гостей праздника подготовили праздничную программу. Корреспонденты altapress.ru увидели театрализованное представление и побывали на конкурсе блюд из черемши «Кулинарный эрудит».

Местные хозяюшки угощали гостей пирогами, ватрушками и бутербродами с добавлением черемши. А самые затейливые приготовили пиццу и фаршированные грибы. Главным блюдом праздника стал огромный пирог из колбы.

Также гости могли попробовать запеченные яблоки с творогом и изюмом и местным вареньем.

Также были организованы гастрономическая выставка «Черемшанский витамин» и выставки русского быта и картин местного художника.

Фестиваль проводят в рамках краевого марафона культурных событий «Культпоход».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость