Удивительное явление заметили на Алтае. Катунь покрылась триллионами иголок

Удивительное природное явление заметили в Республике Алтай. Катунь покрылись триллионами ледяных иголок, которые похожи на волоски меховой шубы. Наблюдением поделился Telegram-канал «Наш Алтай — Горно-Алтайск».

Миллионы и миллионы ледяных иголочек стелятся ковром по не растаявшей Катуни. Река словно укрылась большой меховой шубой.

«Это чудо похоже на мех, хочется причесать красавицу, зарыться пальцами, растрепать меховушку», — подметили читатели канала.

Такое явление называется игольчатым льдом. Он образуется из-за перепада температур. Вода под льдинами более холодная из-за большой толщи льда. Сверху же, наоборот, теплое солнце нагревает и подтапливает ледяной покров.

В результате талая вода миллиметр за миллиметром начинает протачивать себе путь вниз. Тем самым она формирует иголки.

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