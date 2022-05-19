Уголь на полмиллиарда рублей закупят в Алтайском крае. Его хватит на 45 дней

18 мая на заседании Правительства Алтайского края обсудили подготовку к грядущему отопительному сезону. Особое внимание было уделено обеспечению региона углем.

По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Ивана Гилева, в крае будет закуплено 119 тыс. тонн угля на сумму 540 млн рублей.

Из этого будет сформирован 45-дневный запас топлива, сообщает пресс-служба правительства региона.

Решение закупить уголь было принято в связи с нестабильностью цен на уголь и возможным дефицитом средств у ресурсоснабжающих организаций.

Для стабилизации поставок угля цены для населения подняли до уровня рыночных.

«По итогам решения поставщики будут готовы продавать уголь населению. Рост предельных цен на уголь приведет к увеличению платы граждан до уровня, превышающего предельные значения, установленные Правительством и решением губернатора. Данное превышение будет компенсировано за счет средств консолидированного бюджета Алтайского края. На эти цели будет направлено около 1 миллиарда рублей», — пояснил Иван Гилев.

На заседании также стало известно, что цены на уголь для жителей Алтайского края поднимут на 21,4%.