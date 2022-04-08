Как и почему Япония будет снижать импорт угля из России

Накануне лидеры стран G7 рассказали, что стремятся быстрее снизить зависимость от России в сфере энергетики. В том числе планируется прекратить импорт российского угля.

Почему Япония хочет снизить импорт угля из России?

Да. «Мы будем постепенно снижать импорт (российского угля. — Прим. ред.), занимаясь при этом поисками альтернативных экспортеров», — цитирует издание Хагиуду.

Получается , японцы будут искать замену углю из России?

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А Токио может полностью отказаться от угля из России?