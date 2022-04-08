Как и почему Япония будет снижать импорт угля из России

Накануне лидеры стран G7 рассказали, что стремятся быстрее снизить зависимость от России в сфере энергетики. В том числе планируется прекратить импорт российского угля.
Да. «Мы будем постепенно снижать импорт (российского угля. — Прим. ред.), занимаясь при этом поисками альтернативных экспортеров», — цитирует издание Хагиуду.
Тоже да. «В конечном счете мы хотим нацелиться на то, чтобы перестать импортировать (уголь из России. — Прим. ред.), — подчеркнул Коити Хагиуда.
В 2021 году на Россию пришлось примерно 11% всего угля, который Япония закупает за границей.
Ранее министерство экономики Японии определило, какие ресурсы из России трудно заменить.
В перечень вошли:
- Нефть;
- Сжиженный природный газ (СПГ);
- Уголь;
- Коксирующийся уголь;
- Газы для производства полупроводников (к примеру, неон);
- Ферросплавы для производства стали и нержавеющей стали.
Кстати, Германия может отказаться от нефти и угля из России в этом году.