8 апреля
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Экономика

Как и почему Япония будет снижать импорт угля из России

Власти Японии будут постепенно снижать импорт угля из России, сообщил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. Что об этом известно — в разборе altapress.ru.

Топливо. Уголь.
Топливо. Уголь.
CC0
1
Почему Япония хочет снизить импорт угля из России?

Накануне лидеры стран G7 рассказали, что стремятся быстрее снизить зависимость от России в сфере энергетики. В том числе планируется прекратить импорт российского угля.

2
Получается, японцы будут искать замену углю из России?

Да. «Мы будем постепенно снижать импорт (российского угля. — Прим. ред.), занимаясь при этом поисками альтернативных экспортеров», — цитирует издание Хагиуду.

Топливо. Уголь.
Топливо. Уголь.
CC0
3
А Токио может полностью отказаться от угля из России?

Тоже да. «В конечном счете мы хотим нацелиться на то, чтобы перестать импортировать (уголь из России. — Прим. ред.), — подчеркнул Коити Хагиуда.

4
Сколько угля Япония закупает у России?

В 2021 году на Россию пришлось примерно 11% всего угля, который Япония закупает за границей.

Уголь.
Уголь.
Pixabay.com
5
Какие вообще ресурсы из России трудно заменить?

Ранее министерство экономики Японии определило, какие ресурсы из России трудно заменить.

В перечень вошли:

  • Нефть;
  • Сжиженный природный газ (СПГ);
  • Уголь;
  • Коксирующийся уголь;
  • Газы для производства полупроводников (к примеру, неон);
  • Ферросплавы для производства стали и нержавеющей стали.

Кстати, Германия может отказаться от нефти и угля из России в этом году.

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