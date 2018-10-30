Уголок психического здоровья: эксперты рассказали, как костюм на Хэллоуин меняет человека

Важно «не заиграться» в новой роли и отделять вымысел от реальности", пишет РИА Новости. Об рассказала психолог Центра развития образовательной политики МГУ Виктория Аршинова.

А некоторые психологи считают, что традиция карнавалов дает людям возможность сбросить отрицательные эмоции.

По мнению специалистов, если мы примеряем позитивный наряд, то позитивные ощущения выходят на первый план, а негативный образ приводит к тому, что негативные моменты участвуют в принятии решений. Более того, «инерция оставляет нас в той же роли, и мы продолжаем ее играть, хотя уже этого наряда нет».

Именно из-за этого переодевание в различных персонажей в некоторых религиях считалось грехом, а в ряде традиций есть запрет на переодевание, потому что «в этот момент человек якобы ослабляется и в него может вселиться все что угодно», пишет bfm.ru.

Хэллоуин отмечают 31 октября в канун Дня всех святых. Это современный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Особенно популярен в странах Европы и США, а традиция его празднования включает в себя костюмированные вечеринки с образами нечистой силы.