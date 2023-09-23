Украденная сумка, клаутрафоб в лифте и грозы. Что произошло в Алтайском крае 23 сентября

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- В Алтайском крае молния убила стадо овец. Отмечается, что это не первый случай.
- В Алтайском крае работодатель решил похитить работника из-за его недовольства зарплатой.
- Дожди грозы и ветер обрушатся на Алтайский край. Разбираемся когда вернется тепло.
- В Барнауле дорожные службы контролируют работу линевок.
- Безработный мужчина проник в автобус и забрал чужую сумку с деньгами.
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