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Жизнь

Украинские военные заявили о превосходстве своих кораблей над российскими

В Минобороны Украины назвали свои десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» достойным ответом большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота России, пишет URA.RU.

Россия и Украина.
Россия и Украина.
Открытые источники.

В сюжете ведомственного канала «Бриз» утверждается, что каждый «Кентавр» вооружен четырьмя десятками ракет и имеет вместимость до 36 человек.

«Такие характеристики <…> вляются достойным ответом устаревшим БДК Черноморского флота России», — говорится в сюжете.

При этом российские корабли названы также более медленными, поскольку «Кентавр» способен разгоняться до 30 узлов.

Ранее сообщалось, что средством усиления военно-морских сил Украины могут стать списанные корабли США.

Напомним, накануне Украина обвинила Россию в краже унитазов и розеток с кораблей, которые задержали в Керченском проливе.

После официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на заявление о пропаже.

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