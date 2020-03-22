Украинские военные заявили о превосходстве своих кораблей над российскими

В Минобороны Украины назвали свои десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» достойным ответом большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота России, пишет URA.RU .

В сюжете ведомственного канала «Бриз» утверждается, что каждый «Кентавр» вооружен четырьмя десятками ракет и имеет вместимость до 36 человек.

«Такие характеристики <…> вляются достойным ответом устаревшим БДК Черноморского флота России», — говорится в сюжете.

При этом российские корабли названы также более медленными, поскольку «Кентавр» способен разгоняться до 30 узлов.

Ранее сообщалось, что средством усиления военно-морских сил Украины могут стать списанные корабли США.

Напомним, накануне Украина обвинила Россию в краже унитазов и розеток с кораблей, которые задержали в Керченском проливе.

После официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на заявление о пропаже.