Украинские военные заявили о превосходстве своих кораблей над российскими

В сюжете ведомственного канала «Бриз» утверждается, что каждый «Кентавр» вооружен четырьмя десятками ракет и имеет вместимость до 36 человек.
«Такие характеристики <…> вляются достойным ответом устаревшим БДК Черноморского флота России», — говорится в сюжете.
При этом российские корабли названы также более медленными, поскольку «Кентавр» способен разгоняться до 30 узлов.
Ранее сообщалось, что средством усиления военно-морских сил Украины могут стать списанные корабли США.
Напомним, накануне Украина обвинила Россию в краже унитазов и розеток с кораблей, которые задержали в Керченском проливе.
После официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на заявление о пропаже.