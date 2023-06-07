8 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

+50, укус змеи в парке и самые скучные выборы. Что произошло в Алтайском крае 7 июня

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 7 июня.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Алтайском крае наступил пик аномальной июньской жары. Так, в Ключевском районе 7 июня зафиксировали температуру в почти +50 градусов.
  • Политолог Константин Лукин назвал предстоящие губернаторские выборы в Алтайском крае «референдумом Томенко» и предположил, что они будут «чуть ли не самыми скучными в истории».
  • В барнаульском «Изумрудном» ребенка укусила змея. О ЧП рассказал управляющий парком Владислав Вакаев. Он предполагает, что это была гадюка, и уже вызвал специалиста-змеелова.
  • В Алтайском крае выросло количество преступлений, жертвами которых стали дети. Печальной статистикой поделилась уполномоченная по правам ребенка Ольга Казанцева.
  • В Барнауле есть микрорайон, где когда-то гнали скот и сдавали кинотеатр сектантам. Это Гоньбинка. Почитайте, как застраивалось это место, чем оно интересно и что там происходит сейчас.
  • В нулевые барнаульцы очень любили Зоосад и могли устроить там большой праздник с помощью одних лишь воздушных шариков. Посмотрите ностальгические снимки из «Лесной сказки».

Читать новости Алтайского края удобно в нашем сообществе во Вконтакте.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость