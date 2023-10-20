Умер актер из популярного сериала "Улицы разбитых фонарей"

На 69-м году жизни умер актер, известный по популярным детективным сериалам.

Это Евгений Артемьев.

Широкую известность получил за кинороли в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Литейный", "Хроники убойного отдела" и многих других, напоминает "МК".

При каких обстоятельствах ушел из жизни, — не сообщается.

Ранее в своей квартире умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей». Белла Ко боролась с тяжелым заболеванием. Ее обнаружили в ее московской квартире.

Белла Ко снималась в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский» и многих других. Была актрисой дубляжа и переводчицей.

Также умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны». Скончался российский актер Андрей Бабенко. Ему было 47 лет.

А в поликлинике внезапно умер режиссер культового российского сериала "Улицы разбитых фонарей".