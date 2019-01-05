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Жизнь
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Умер актер, сыгравший Промокашку в фильме Говорухина

Актер Иван Бортник скончался на 80-м году жизни поздно вечером 4 января, сообщил его коллега Владислав Маленко. «Ребята, ушёл мой друг Иван Бортник», — написал он в Facebook, сообщает РИА Новости.

Иван Бортник в роли Промокашки.
Иван Бортник в роли Промокашки.
кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Татьяна Борзых, супруга народного артиста России, рассказала Рен-ТВ о причинах смерти актера. «Врачи говорят, что скорее всего тромб», — пояснила она.

Бортник с 1967 года работал в московском театре на Таганке, много снимался в кино.

Иван Бортник снимался в фильмах «Чужие письма» (1975), «Сентиментальный роман» (1976), «Вторая попытка Виктора Крохина» (1977) и других. Но наибольшую популярность артисту принесла роль бандита Промокашки в киноленте Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» (1979).

Впрочем, актер много снимался и в 2000-х годах, например, в детективном сериале Владимира Хотиненко «По ту сторону волков» (2002).

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