Умер актер, сыгравший Промокашку в фильме Говорухина

Татьяна Борзых, супруга народного артиста России, рассказала Рен-ТВ о причинах смерти актера. «Врачи говорят, что скорее всего тромб», — пояснила она.
Бортник с 1967 года работал в московском театре на Таганке, много снимался в кино.
Иван Бортник снимался в фильмах «Чужие письма» (1975), «Сентиментальный роман» (1976), «Вторая попытка Виктора Крохина» (1977) и других. Но наибольшую популярность артисту принесла роль бандита Промокашки в киноленте Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» (1979).
Впрочем, актер много снимался и в 2000-х годах, например, в детективном сериале Владимира Хотиненко «По ту сторону волков» (2002).