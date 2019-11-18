Умер алтайский ученый-химик, искавший методы борьбы с формальдегидом

Причина смерти ученого пока не называется.
Известно, что Алтайский госуниверситет Игорь Катраков окончил в 1993 году. Опубликовал более 100 научных работ и учебно-методических пособий, патентов. Готовился к защите докторской диссертации.
Все свою научную деятельность Игорь Катраков разрабатывал теоретические основы получения плитных материалов из растительного сырья без связующего. Это позволяло выпускать мебель без вредного канцерогена — формальдегида.
«Долгие годы работал стандарт Е-2, при котором на 100 г мебельной плиты допускалось выделение от 8 до 30 мг формальдегида. Сейчас действует более жесткий стандарт Е-1 — выделение менее 8 мг. В планах на 2018 год — Е-0 — отсутствие выделения. И у химфака АлтГУ „рецепт“ для достижения Е-0 есть», — рассказывал ученый в 2016 году корреспондентам «Алтапресса».