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Жизнь

Умер алтайский ученый-химик, искавший методы борьбы с формальдегидом

В Барнауле на 52-ом году жизни скончался доцент кафедры органической химии АлтГУ Игорь Катраков. Он стал известен разработками древесных композиционных материалов без синтетических связующих.

Свеча.
Свеча.
pixabay.com

Причина смерти ученого пока не называется.

Известно, что Алтайский госуниверситет Игорь Катраков окончил в 1993 году. Опубликовал более 100 научных работ и учебно-методических пособий, патентов. Готовился к защите докторской диссертации.

Игорь Катраков.
Игорь Катраков.

Все свою научную деятельность Игорь Катраков разрабатывал теоретические основы получения плитных материалов из растительного сырья без связующего. Это позволяло выпускать мебель без вредного канцерогена — формальдегида.

«Долгие годы работал стандарт Е-2, при котором на 100 г мебельной плиты допускалось выделение от 8 до 30 мг формальдегида. Сейчас действует более жесткий стандарт Е-1 — выделение менее 8 мг. В планах на 2018 год — Е-0 — отсутствие выделения. И у химфака АлтГУ „рецепт“ для достижения Е-0 есть», — рассказывал ученый в 2016 году корреспондентам «Алтапресса».

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