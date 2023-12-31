Умер известный российский журналист Максим Соколов

Журналист скончался на даче в Тверской области.
Соколов много лет обозревал ведущих российских СМИ: ВГТРК, Первый канал, где вел программу "Однако", НТВ. Также газеты "Коммерсант" и "Известия".
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На 65 году жизни скончался колумнист РИА Новости, сообщает информационное агентство.
Журналист скончался на даче в Тверской области.
Соколов много лет обозревал ведущих российских СМИ: ВГТРК, Первый канал, где вел программу "Однако", НТВ. Также газеты "Коммерсант" и "Известия".
Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал
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