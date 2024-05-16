Российский актер и режиссер Леваков Олег Александрович умер на 77 году жизни, сообщает Санкт-Петербургский театр им. Ленсовета .

Причина смерти актера неизвестна.

Широкому зрителю Леваков может быть известен по сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия". Всего на его счету более 80 ролей в фильмах.

Самое важное - в нашем Telegram-канале