Причина смерти актера неизвестна.
Широкому зрителю Леваков может быть известен по сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия". Всего на его счету более 80 ролей в фильмах.
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Российский актер и режиссер Леваков Олег Александрович умер на 77 году жизни, сообщает Санкт-Петербургский театр им. Ленсовета.
Причина смерти актера неизвестна.
Широкому зрителю Леваков может быть известен по сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия". Всего на его счету более 80 ролей в фильмах.
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