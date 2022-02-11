Умер открывший ВИЧ ученый

Он скончался в американском госпитале, расположенном в одном из пригородов Парижа. Ему было 89 лет. Причина смерти не уточняется, сообщает ТАСС.

Открытие

В 1983 году Монтанье открыл ВИЧ. А спустя четверть века он и вирусолог Франсуаза Барре-Синусси получили за это Нобелевскую премию.

Несмотря на свои научные достижения, Монтанье неоднократно выступал с высказываниями, которые вызывали критику со стороны его коллег. Например, он утверждал, что крепкий иммунитет в сочетании с хорошей диетой может побороть ВИЧ за несколько недель.

Антиковидник

Также он неоднократно заявлял о вреде вакцинации, пишет bfm.ru. Был замечен на манифестациях во время пандемии коронавируса.