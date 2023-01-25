Умер сооснователь шоу «Улица Сезам»

Скончался один из создателей известного детского телешоу «Улица Сезам» Ллойд Моррисетт. Ему было 93 года. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Twitter -аккаунт организации Sesame Workshop.

Sesame Workshop, которая занимается производством программы, выразила свои соболезнования по поводу смерти Моррисетта.

«Sesame Workshop скорбит в связи с кончиной уважаемого и любимого сооснователя Ллойда Моррисетта, доктора философии, который умер в возрасте 93 лет», — говорится в заявлении.

Причина смерти Моррисетта не называется.

Другая создательница шоу Джоан Ганз Куни заявила, что без Моррисетта «Улица Сезам» никогда бы не появилась на экранах — ведь именно ему пришла идея использовать телевидение для обучения дошкольников.

«Он был надежным коллегой и верным другом для меня более 50 лет, и нам всем будет его очень не хватать», — высказалась она.

Биография

Ллойд Моррисетт родился в американском городе Оклахома-Сити в 1929 году. Он учился в Оберлинском колледже, затем — в Йельском университете. В 1950-х годах Моррисетт получил степень доктора философии в области экспериментальной психологии.

«Улицу Сезам» Моррисетт придумал вместе с Куни в 1966 году. Идея шоу предполагала учить маленьких детей буквам и цифрам. Премьера шоу состоялась спустя 3 года.

За всю историю существования программа выиграла 205 премий «Эмми». На «Улице Сезам» выросло более 80 млн американцев.