Актрису Чурикову похоронят рядом с режиссером Меньшовым

В Храме Христа Спасителя в Москве проходит прощание с артисткой.
На поминальную службу прибыли деятели искусств, коллеги, друзья и близкие артистки.
Глава государства Владимир Путин назвал Чурикову ярким, талантливым, душевно щедрым человеком, напоминает Газета.Ru.
Инны Чуриковой не стало 14 января. Ей было 79 лет.
Воплощение русской души — такой запомнили легендарную актрису. Она подарила зрителям любимые образы: Марфушка из «Морозко», Жози в «Неуловимых мстителях», начинающая актриса в «Начале», баронесса в «Том самом Мюнхгаузене».
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