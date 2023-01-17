17 января
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Жизнь

Актрису Чурикову похоронят рядом с режиссером Меньшовым

Народную артистку СССР Инну Чурикову похоронят рядом с режиссером Владимиром Меньшовым на Новодевичьем кладбище, сообщает РИА Новости.

Инна Чурикова.
Инна Чурикова.
lenkom.ru.

В Храме Христа Спасителя в Москве проходит прощание с артисткой.

На поминальную службу прибыли деятели искусств, коллеги, друзья и близкие артистки.

Глава государства Владимир Путин назвал Чурикову ярким, талантливым, душевно щедрым человеком, напоминает Газета.Ru.

Инны Чуриковой не стало 14 января. Ей было 79 лет.

Воплощение русской души — такой запомнили легендарную актрису. Она подарила зрителям любимые образы: Марфушка из «Морозко», Жози в «Неуловимых мстителях», начинающая актриса в «Начале», баронесса в «Том самом Мюнхгаузене».

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