В связи с кончиной Инны Чуриковой президент РФ направил соболезнования

Прощание с актрисой назначено в «Ленкоме» 17 января, сообщает ТАСС.
Актрисе было 79 лет, напоминает bfm.ru.
Фильмография
Инна Чурикова снялась в известных картинах — «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Стряпуха», «Старшая сестра», «Неуловимые мстители», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Тема», «Васса», «Военно-полевой роман», «Мать», «Курьер», «Ребро Адама», «Курочка Ряба», «Ширли-мырли», «Идиот», «Московская сага», «В круге первом» и других.
Ранее сообщалось, что в больнице умерла актриса Инна Чурикова. Широкому зрителю стала известна по картине «Начало».
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