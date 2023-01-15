15 января
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Жизнь

Наследство Чуриковой начали активно делить на Рублевке

Актриса советского и российского кино и театра Инна Чурикова скончалась 14 января, оставив большое наследство. На Рублевке начали предполагать, как родственники будут распоряжаться оставленным имуществом, сообщает MK.ru.

Инна Чурикова.
Инна Чурикова.
wikipedia.org.

В собственности у Инны Чуриковой находились просторная квартира в Москве и загородный дом в престижном районе Подмосковья. По некоторым подсчетам, наследство Чуриковой оценивается в 350 млн рублей.

Если актриса не оставила завещания, то наследство разделят между собой муж Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов и сын Иван, юрист и продюсер.

Есть версия, что дом актрисы могут продать, так как он требует постоянного обслуживания.

Напоминаем, Инна Чурикова скончалась 14 января в возрасте 79 лет. Прощание пройдет 17 января на сцене «Ленкома». Ее похоронят в этот же день на Новодевичьем кладбище.

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