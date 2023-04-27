Басилашвили преподавал во ВГИИК. О смерти сообщила выпускница вуза Татьяна Глущенко во «ВКонтакте».

«Мой великий мастер. Евгений Леонович Басилашвили. Огромный профессионал своего дела <…> Без вас мой мир стал гораздо темнее и печальнее. Царствие Вам небесное», — говорится в некрологе.

Важно отметить, что к знаменитому актеру Олегу Басилашвили, который известен по ролям Воланда в «Мастер и Маргарита» и Самохвалова в «Служебном романе» Евгений не имеет никакого отношения.

Евгений Басилашвили скончался 26 апреля.

Ранее во время операции умер актер сериалов «Реальные пацаны» и «Ольга».