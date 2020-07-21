В Москве умер знаменитый ведущий прогноза погоды

В Москве умер известный ведущий прогноза погоды, кандидат географических наук Александр Беляев. Об этом сообщил телеканал НТВ.

Как уточняет РБК, с 2011 года Александр Беляев боролся с онкологическим заболеванием. Последние дни он провел в реанимации.

Александр Беляев родился в Москве в 1949 году. Он окончил географический факультет МГУ, работал в Институте географии РАН и основал группу «Меркатор», которая создавала метеорологическую инфографику. В 1998 году Беляев пришел на телевидение: вел на НТВ программы «Азбука синоптика», «Сразись с нацией», «Солнечно. Без осадков», а также занимался озвучкой фильмов. В последние годы он был бессменным ведущим прогноза погоды в выпусках новостей.

«Умер Александр Беляев — человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу. RIP», — написал в своем твиттере Андрей Малахов.

20 июля также умер российский художник Виктор Чижиков, автор знаменитого олимпийского Мишки — символа Олимпиады-80 в Москве.